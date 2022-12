Se cumplen 4 años del asesinato de Luisa Ovalle: 35 videos no han servido para hallar al culpable

La recompensa de $70 millones se mantiene para dar con el hombre que mató a la porrista de Millonarios. Así va el caso.

Luisa Fernanda Ovalle tenía 18 años, cursaba quinto semestre de Ciencia Política, trabajaba en eventos y así como amaba a su familia y hermanos, lo hacía con su equipo del alma, Millonarios.

Publicidad

La noche del 30 de noviembre de 2013 un hombre, que no sobrepasa los 30 años y que tiene una estatura de entre 1,70 y 1,80, le cegó la vida con arma blanca en el sur de Bogotá.

“Luisa me llama a las 6:15, que ya había terminado de trabajar. Yo le digo que en qué se va a devolver y ella me dice que en Transmilenio, y yo le digo que no, que ella tiene para tomar taxi y su respuesta fue ‘si tomo taxi nunca llego’, y efectivamente nunca llegó a la casa”, recuerda Tatiana Chávez, su mamá.

La noche del crimen, la porrista de Millonarios intentó defenderse, pero su fuerza no fue suficiente para escapar de las garras del homicida. Testigos intentaron ayudarla, pero era demasiado tarde.

En abril de 2014 se conocieron 35 videos de cámaras de seguridad en los que aparecía el autor del asesinato de la joven, el recorrido que hizo y la ropa que traía, pero sus rasgos físicos no eran claros.

Publicidad

Como un tipo “alto, delgado y de tez blanca” lo describieron las autoridades.

La familia de Luisa Fernanda no pierde la esperanza de que tarde o temprano se haga justicia. Cada 30 de noviembre realizan ceremonias en su honor.

Publicidad

Puede ver: