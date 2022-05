Se dio cuenta de que se le metieron los ladrones al apartamento gracias a cámaras de seguridad

Ladrones ingresaron a una vivienda en el barrio Villa Gladys, de la localidad de Engativá, occidente de Bogotá. Uno de los delincuentes se percató de que había una cámara de seguridad que lo estaba grabando y la destruyó, aunque su rostro y el de su cómplice quedaron registrados.

Todo estaba servido para que se diera un millonario hurto, pero con lo que no contaban los ladrones era que la dueña, que está fuera del país, tenía un robusto sistema de circuito cerrado de video que le alertó lo que estaba sucediendo. Ella de inmediato les avisó a sus vecinos, quienes a su vez llamaron a la Policía.

“Este robo fue hecho a través de la ventana de la habitación principal de mi apartamento, ingresaron por ese medio y gracias a Dios que tenía cámaras y por ese motivo me pude dar cuenta que estaban haciendo ese robo porque yo no me encontraba en el apartamento”, contó la afectada.

A pesar de la alerta de la víctima, los hampones lograron escapar en un carro y lograron llevarse algunos elementos de valor, pero iban por el botín completo, lo que se vio frustrado gracias a este sistema, integrado a un frente de seguridad organizado por los vecinos del sector.

Con las imágenes de las cámaras de seguridad la Policía busca a los dos ladrones, que según la comunidad ya habrían actuado en otras ocasiones en ese mismo conjunto residencial.

De acuerdo con cifras entregadas por las autoridades, el año pasado en Bogotá se conformaron 799 frentes de seguridad ciudadana y 840 redes ciudadanas.