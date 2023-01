Se encontró la ‘boleta ganadora’ de un carro y su premio resultó ser un mañoso ladrón

Una mujer fue víctima del estafador que, con falsas promesas, le robó $1.200.000. Vea para que no le pase.

Todo comenzó cuando Mireya Ortiz se encontró una boleta, llamó a un número telefónico y le dijeron que se había ganado un carro cero kilómetros.

“Fue un señor y le dijo a mi mamá que me lo había ganado, entonces me alegré porque yo soy madre soltera y tengo dos hijos”, cuenta Mireya Ortiz.

Entonces, le pidieron que consignara dinero a cambio de la entrega del vehículo.

Después de consignar $1.200.000 se dieron cuenta de que todo era una estafa porque nadie les contentó cuando llamaron a los números telefónicos del supuesto organizador de la rifa.

“Quedé endeudada por creer que me había ganado un carro”, dice Mireya, quien se quedó sin plata para el arriendo.