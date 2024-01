Se enojó el alcalde Galán: cayó de sorpresa a una obra de Bogotá y encontró pocos obreros trabajando

El alcalde Carlos Fernando Galán está haciendo una serie de visitas sorpresa a las vías donde se adelantan trabajos para mejorar la movilidad de la capital colombiana. Sin embargo, la sorpresa se la llevó él, pues en una obra de Bogotá encontró pocos obreros trabajando y maquinaria apagada.



El mandatario local dijo que decidió hacer estos recorridos porque “nos han llegado muchas manifestaciones de preocupación de la gente diciendo ‘venga, estamos recorriendo la ciudad y vemos las obras, pero no vemos a la gente trabajando’”.

“Y efectivamente, hoy estamos aquí en la 68, en una obra de 16,76 km en totalidad. Tiene nueve grupos, estamos en el grupo seis, que tiene 2,08 km. Esta parte de la obra es de 216.000 millones de peso más o menos, y recorrimos de la 44 hasta acá que es más o menos la mitad del parque Simón Bolívar, y no vemos más de 15 trabajadores. No hay maquinaria moviéndose, efectivamente la obra no está avanzando como debería avanzar”, reflexionó.

Ante la falta de inoperancia en la obra de Bogotá, el alcalde Galán le pidió “al director del IDU, al doctor Orlando Molano, que en este caso, que estamos viendo que evidentemente no está avanzando como debería avanzar, que tiene un atraso claro, que actúe rápidamente, que cite al contratista. Tenemos que garantizar que la gente vea las obras avanzando”.