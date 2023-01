“Se ensañó conmigo el policía”: dueño de peluquería en Suba denuncia abuso de autoridad

Videos en mano, dice que uniformados lo ultrajaron luego de que se negara a mostrar la cédula. Todo empezó porque el perro de su pareja mordió a una vecina.

“Viene el policía y me dice: ‘cédula’. Yo le digo que no la tengo aquí y que le puedo dar el número y él me dice: ‘no, yo necesito es la cédula en físico (…) si usted no me da la cédula, tengo que llevármelo”, relató Roberto de la Torre y agregó: “yo vivo acá atrás. Quién va cargar con la cédula encima”.

El incidente se registró dentro de una peluquería de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

“Cuando me doy la vuelta, él señor como alterado me coge a esposarme, me arrincona, me encuellan, salen mis hijos viendo ese espectáculo, me sacan a rastras. En la puerta de la peluquería me ponen una rodilla en el pecho. Llaman refuerzos, vienen varios policías. Un policía como que desenfunda el arma”, sostuvo.

De la Torre fue trasladado a un CAI, donde le impusieron un comparendo. “Me hacen firmar un parte por agresión a la autoridad, por 400 y pico mil de pesos. Eso es falso. El perro ese no es mío, no tengo nada que ver en ese problema”, se quejó.

El coronel Diego Vásquez, comandante de la Policía de Suba, se pronunció sobre lo ocurrido.

“Analizados todos los videos y la queja del ciudadano, estamos dispuestos a recibir la respectiva queja”, señaló el uniformado.

Explicó, no obstante, que “el Código de Policía es muy claro, no solamente es por agresión, sino por obstruir un procedimiento policial. El llamado primero es a la tolerancia”.