Se entregó Juan Camilo Lloreda, policía implicado en el asesinato de Javier Ordóñez

Se entregó Juan Camilo Lloreda, el policía que usó la pistola taser contra Javier Ordóñez y a quien las autoridades señalan de ser uno de los responsables del asesinato.

Su abogado, Jesús Libadier Giraldo, confirmó que el destituido uniformado se presentó voluntariamente ante la Fiscalía.

Antes de su entrega, las autoridades establecieron que estuvo en su casa, en un barrio de Engativá, junto a su esposa.

Sin embargo, al enterarse de la orden de captura emitida en su contra, Lloreda se refugió en la vivienda de unos familiares que también residen en ese sector.

Hombres del GOES, la Sipol y la Sijín llegaron hacia las 9:30 de la noche del jueves a ese inmueble para detenerlo, pero no pudieron ingresar porque no tenían orden de allanamiento.

La familia de Lloreda no permitió la entrada de los uniformados y, aún en la madrugada, hacia las tres, seguían afuera de la residencia a la espera de que el patrullero se entregara.

Otras denuncias contra Lloreda

Harby Damián Rodríguez, el otro uniformado que estuvo con Lloreda en el violento procedimiento contra Javier Ordóñez, fue capturado el jueves en la tarde.

Los dos deberán responder por los delitos de homicidio agravado y tortura.

Paralelo a este proceso, la Procuraduría les inició un juicio disciplinario a ambos uniformados, los cuales fueron destituidos. La audiencia fue fijada para el primero de octubre.

Otros cinco policías, ya suspendidos, están en la mira de las autoridades por su presunta responsabilidad, por acción u omisión, en el crimen de Javier Ordóñez.

