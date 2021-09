¿Se está cumpliendo el decreto de identificación de domiciliarios expedido por Alcaldía de Bogotá?

La mayoría de domiciliarios en Bogotá son ciudadanos venezolanos. Ellos afirman que la única identificación con la que cuentan es el registro que hacen en la plataforma de la empresa.

“Ahí sale la foto, el perfil y los números identificación: nombre y todo”, dice uno de ellos.

Pero varios de ellos afirmaron que no pueden adquirir los distintivos y chaquetas porque son muy costosos.

“Eso no es regalado y eso no es así de decir ‘vamos a llevarles la dotación’. No, eso tiene un costo y es muy elevado y muchos de nosotros no la tenemos”, explica un domiciliario.

La situación laboral para ellos se complica aún más debido a que bandas de delincuentes al parecer estarían suplantándolos.

“El problema está con personas que venden maletas por el Facebook, o sea maletas ya viejas”, agrega.

“No tenemos la identificación y hay muchas personas que nos dañan, qué están haciendo daño pues indican que son domiciliarios por simplemente cargar una maleta”, explica.

Según la empresa Rappi, a los domiciliarios se les revisan sus antecedentes para que puedan ingresar a la plataforma.

La Policía también afirma que está haciendo continuos controles en las calles.