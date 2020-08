¿Se están cumpliendo las normas de autocuidado en Transmilenio?

Con la nueva normalidad en Bogotá, la movilidad también se ha venido reactivando y con ella la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que incumplen las medidas de bioprotección.

Algunos hasta se quedan mudos cuando Noticias Caracol les pregunta por qué no cumplen con el distanciamiento social.

“Es que la alcaldesa dijo ya que en Transmilenio la cantidad de personas van a ser más y, si tú te das cuenta, por más que se haya creado ese plan de distanciamiento, nunca se ha realizado ni se ha hecho efectivo”, dice Alejandra Riveros, usuaria de Transmilenio.

Otros ven la cámara del noticiero y, automáticamente, empiezan a seguir las reglas.

Autoridades insisten en que el autocuidado es la clave para que la nueva realidad funcione.

¡Así no!

El fin de semana en Bogotá también dejó preocupantes imágenes: desde filas para entrar a Andrés Carne de Res en Chía hasta aglomeraciones en San Victorino que parecían más un diciembre normal que una ciudad luchando contra una pandemia.

Luis Carlos Segura, alcalde de Chía, exigió un plan de mejoramiento a ese restaurante y suspendió temporalmente el piloto de reactivación hasta que se adopten las medidas necesarias.

Pese a las postales de la irresponsabilidad, la Alcaldía de Bogotá sostiene que el 93% de los ciudadanos cumplió y supo disfrutar la reapertura de parques. No obstante, hizo una advertencia.

“Es fundamental que en los espacios de alimentos no olvidemos que, si vamos a comprar el jugo, la fruta o el mecato, no podemos consumir ahí los alimentos. Tenemos que consumirlo en un lugar donde no haya personas cerca porque ese es el momento crítico de contagios”, explicó Henry Murrain, director de cultura ciudadana.

