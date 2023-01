Se hizo la muerta para que su pareja dejara de golpearla

La joven de 23 años no aceptó la propuesta de matrimonio de su agresor, con quien tiene un hijo. La madre de la víctima escuchó por teléfono lo que ocurrió.

El sujeto, identificado como Julio Alexander Ortiz, fue capturado en el sur de Bogotá.

La madre de la mujer agredida relató que el hombre “llevó a mi hija a un potrero de El Uval y allí le propuso matrimonio con dos argollas, mi hija dijo que no y ahí intentó matar a mi hija”.

“Ella se desgonzó la primera vez cuando le cortó la frente, el muchacho creyó que había muerto y salió y se fue”, agregó.

Contó que en ese momento llamó a la joven al celular “porque no llegaba”, ella contestó “y yo alcancé a escuchar. Él regresó y le dijo ‘¿es que esta #$?/ no va a morir?’. Vio que mi hija no murió ahí”.

La madre denuncia que Ortiz “le desfiguró la cara a mi hija, le mandó una puñalada de lado a lado con una segueta tratando como de partirla”.

Según Medicina Legal, este año se han presentado más de 17.700 casos de violencia contra la mujer.

