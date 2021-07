Se instala mesa de diálogo entre primera línea y Alcaldía de Bogotá: ¿qué piden los manifestantes?

El secretario de Gobierno Distrital, Luis Ernesto Gómez, habló sobre lo que será este primer encuentro entre la primera línea y Alcaldía de Bogotá. Aseguró que dialogarán y negociarán con los jóvenes que estén a dispuestos a participar en la mesa, en el marco del paro nacional .

“El mínimo es el respeto por las diferencias, garantizar que todos los que participen lo puedan hacer en igualdad de condiciones, pero lo más importante es que esta mesa conduzca realmente a la restablecimiento de la convivencia y la paz en todos los territorios de manifestaciones en Bogotá”, dijo.

Y a propósito de los diálogos entre la primera línea y Alcaldía de Bogotá, advirtió que la presencia de la Policía en los puntos de resistencia no es negociable.

“Ya no hay ninguna solicitud en el sentido de retirar el Esmad y no hay ninguna disponibilidad por parte de la Alcaldía de retirar la fuerza pública de lugares donde se ha logrado recuperar el orden, en el Portal de Suba, el Portal de Las Américas, también algunos puntos de Usme, porque la comunidad no aguanta más”, señaló.

¿Pero qué es lo que piden los integrantes de la primera línea? Entre las exigencias están:

Publicidad

- Ser reconocidos como actores políticos.

- Piden excusas públicas del Estado y medios de comunicación, según ellos, por la estigmatización a los manifestantes.

- Instalar carpas de derechos humanos en los puntos de resistencia.

También, solicitan “dar celeridad en los procesos de investigación frente a los casos de desaparición forzada y detenidos, brindar atención en salud y reparación a todos los heridos que han resultado frente de las intervenciones de la fuerza pública”.

En la mesa de diálogo entre primera línea y Alcaldía de Bogotá habrá presencia de la ONU, la Iglesia católica y alcaldes de 10 localidades.