Se llevaron 30 computadores de edificio pese a que sonó alarma y a estar cerca del Ejército

El robo, cometido en un edifico de la zona Cantón Norte, tardó menos de 5 minutos. Nadie vio ni escuchó nada, aunque tumbaron las puertas a patadas.

Eran más de las seis de la tarde del lunes festivo cuando la banda, conformada por cinco sujetos, ingresó a la fuerza a las oficinas. Activaron tanto la alarma interna como la satelital del edificio.

En la escena se ve cómo dos de los delincuentes, vestidos totalmente de blanco, ubican las alarmas y proceden a destruirlas, pero al parecer no notaron que sus movimientos quedaban registrados en cámaras de seguridad.

Ya con todo lo robado, otra cámara de seguridad externa graba la llegada del vehículo que recoge a los cinco delincuentes que logran llevarse un millonario botín de las oficinas, ubicadas en una de las zonas más custodiadas de Bogotá.

Pero el drama del robo no paró ahí. Al denunciar el hecho a la Policía, las víctimas no fueron atendidas. “Ellos dijeron que como eran las seis de la tarde, que a esa hora no iba a venir una unidad investigativa. Llamamos al 123, nos recibieron la llamada, nos dijeron listo y nunca aparecieron”, denuncia uno de los afectados.