Se mantiene alerta ambiental en Bogotá

La Alcaldía decidió no implementar el pico y placa extendido este fin de semana. Restricción de transporte de carga sigue vigente, así como la de la calle 13.

Según explicaron las autoridades distritales las condiciones meteorológicas que se presentan en el país, sumado al incremento de incendios y quemas en la Costa Atlántica y Llanos Orientales han aumentado la concentración de partículas en la atmosfera de la capital y la región.

“La Secretaría de Ambiente reitera que se mantienen las condiciones de alerta naranja en el suroccidente de la capital. En este sentido, continúa el pico y placa para vehículos de carga de más de dos toneladas entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. y la prohibición de realizar mantenimiento preventivo a los sistemas de control de emisiones de fuentes industriales. Igualmente, se mantiene la restricción de camiones de más de 7 toneladas por la Calle 13 desde el río Bogotá hasta la Av. Boyacá de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

Así mismo, es importante señalar que por el momento no habrá Pico y placa extendido en la capital para vehículos particulares y motocicletas”, señala el comunicado de la Alcaldía de Bogotá.