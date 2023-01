“Se me hace al lado y comienza a decirme cosas obscenas”: joven denuncia acoso en calles de Bogotá

“Me llené de miedo, nunca me había pasado algo así”, contó la mujer de 19 años.

El hecho tuvo lugar en el norte de la capital.

Según la víctima, “iba camino a mi casa luego de comprar algo que necesitaba para la universidad y este sujeto se me hace al lado, comienza a decirme y a hacer cosas obscenas hasta la esquina”.

Policía de Bogotá le sigue la pista al acosador tras reunir testimonios de personas que lo conocerían. Se trataría de un habitante de la calle.

Carlos Castañeada, perfilador criminal, recomienda en casos como estos “procurar al máximo no reaccionar frente a esa agresión, más bien pedir ayuda”.

En lo que va del año se han recibido más de 620 denuncias por actos obscenos en vía pública.