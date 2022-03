Se negó a lavar los platos y su ex le roció thinner y le prendió fuego: testimonio de joven víctima

La madrugada del 9 de octubre de 2021 es una fecha que para Laura Rincón quedará marcada no solo en sus recuerdos sino también en su piel. La tragedia para esta mujer comenzó cuando se negó a hacer algo que su expareja sentimental, en medio de una borrachera, le había pedido : lavar los platos.

"Él me dijo: ‘arregle la cocina que la loza está sucia, lávela’, entonces yo le dije que no, que yo tenía que ir a trabajar, que no podía, o sea, déjeme dormir un ratico”, recuerda.

Sin embargo, todo desencadenó en un caso de violencia brutal. Andrés Giovanny Rivera roció con thinner a Laura y a su perrito, abrió la llave del gas y les prendió fuego. Su intención era acabar con la vida de esta víctima.

“Lo que hago ya incendiada es que me paró, me voy para el lavaplatos y me echo agua en la cara. Entonces, ya los amigos le empezaron a decir ‘Shampú’, usted qué está haciendo”, narra la joven. Luego, Laura llamó a una ambulancia pidiendo ayuda y allí, dice, comenzó una segunda oportunidad para ella.

Hoy, tras 5 meses de hospitalización, 13 cirugías de alta complejidad y muchas terapias, la mujer atacada por su expareja busca, con paciencia, sanar tanto las heridas físicas y como las mentales.

“Muy horrible todo lo que viví, el dolor, verme como estaba, todo mi cuerpo quemado, o sea no podía moverme, tenían que ayudarme a comer, después de eso me dio depresión, no quería comer. Mi mami cuando me vio casi se desmaya”, relata.

Muchos que la escuchan hablar salen reconfortados con su testimonio de valentía y de sueños por cumplir.

“Quiero graduarme de Ingeniería en Alimentos, si se puede, quizá también lo de veterinaria. Entonces eso es lo que más quiero, pararme ya de la cama y hacerle”, dice decidida la joven.

