Se presentó a la Fiscalía médico que mató a tres presuntos ladrones en puente peatonal de Bogotá

El secretario de Seguridad, Hugo Acero, informó que el hombre entregó el arma con la que disparó y su respectivo salvoconducto.

Indicó que las tres personas que murieron en este hecho tenían antecedentes, por lo que podía ser una banda pequeña que se dedicaba a este tipo de actividades, pero no se tiene claro si hacen parte de una estructura mayor.

Señalo, en entrevista con Blu Radio, que no conoce el testimonio del hombre, pues “son declaraciones que maneja la Fiscalía y que hacen parte del proceso y cadena de justicia” para disponer ante un juez de garantías.

Dijo que el hombre permanece bajo vigilancia del ente investigador y que será el juez de garantías quien decida si permanece privado de la libertad o no.

La versión que manejan las autoridades es que el hombre actuó en legítima defensa , lo que está amparado en el Código de Procedimiento Penal.

En una cámara de video se ve cómo el hombre cruza el puente de la calle 123 con carrera 9, en el sector de Santa Bárbara, en el norte de Bogotá. También se observa a un taxi que por horas había merodeado el lugar.

Después se produce lo que parece ser el intento de asalto y la muerte de los delincuentes por parte del médico que al parecer trabaja en una clínica de ese sector.