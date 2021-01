¿Se pueden casar quienes tenían programado un matrimonio el puente de Reyes?

Bogotá entra en una nueva cuarentena estricta ante el elevado número de casos de contagiados con coronavirus . En medio de ese contexto, aún son muchas las dudas de los ciudadanos. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, respondió a las más frecuentes.

¿Cómo se pueden mover los bogotanos?

LEG: La movilidad de personas y vehículos queda completamente restringida, solo podrán movilizarse a aquellas personas que trabajen prestando servicios esenciales: salud, seguridad, vigilancia, transporte, producción o comercialización de alimentos y artículos de primera necesidad. Para todos los que tengan la necesidad de desplazarse darles la tranquilidad que el sistema de Transmilenio, así como los SITP, estarán trabajando con las rutinas habituales.

¿Hay pico y placa el viernes?

LEG: Sí, no se levanta pico y placa el viernes. Funciona como suele funcionar cualquier día en Bogotá.

¿Cómo será el ingreso de la gente a Bogotá durante el puente festivo?

Publicidad

LEG: No hay restricción alguna para los que retornan, pero deben retornar a casa. Cualquier persona que ingresa ha pagado un peaje, con el certificado pueden identificarse ante cualquier autoridad.

¿Qué pasa con quienes tienen planeado salir de Bogotá?

LEG: No hay restricción, insisto, estaría libre para quienes salgan de Bogotá y residen en otro municipio, pero por esta temporada de fin de año pasaron unas festividades aquí.

Aquellos que deben salir porque tienen un compromiso o tienen una reserva pueden hacerlo.

¿En el tema del abastecimiento aplica el pico y cédula?

LEG: Debe ir a abastecerse una persona por núcleo familiar, como lo hicimos en el periodo de aislamiento obligatorio. Aplica pico y cédula. Todas las tiendas de barrio que venden artículos de primera necesidad, alimentos o medicamentos, estarán funcionando con normalidad.

Publicidad

¿Puedo hacer deporte?

LEG: Podemos hacer deporte, pero no colectivos, solo individuales, una hora por familia. Por esta razón, la idea es que nos quedemos en casa.

Mascotas

LEG: Salen a hacer sus necesidades y vuelven a casa.

Centros comerciales y restaurantes

LEG: Restaurantes están restringidos para sentarse a la mesa, solo domicilios.

Publicidad

¿Cómo van a funcionar los servicios de salud, las citas médicas?

LEG: Los servicios de salud son esenciales. Quien tenga programada una cita médica puede y debe asistir a su cita médica; la recomendación es que quienes tengan sospecha de contagio llamen a su EPS, que hará la prueba en domicilio.

¿Se pueden casar quienes tenían programado un matrimonio este fin de semana?

LEG: Yo me pongo en los zapatos de esa pareja. Sin embargo, en este fin de semana no se puede realizar, no hay cultos religiosos ni aglomeraciones ni reuniones. Les pediría que piensen en el riesgo que puede existir para su familia. En estos momentos, en Bogotá, una de cada tres pruebas que hacemos resulta positiva.

Ninguna empresa debería cobrarles por hacer un aplazamiento. El matrimonio está lleno de retos, este es el primero que les pone la vida y seguramente todo va a salir bien.

¿Se pueden hacer remodelaciones?

Publicidad

Aquellas que están motivadas por una situación de gotera o reparación de hogar están exceptuadas.

¿Cuál es la sanción?

Una multa de $969.000, pero la verdadera sanción sería que, por descuido en estos días, donde tenemos una tasa de contagio tan alta, contagiemos a un ser querido y que este terminara gravemente. Haga caso a las medidas principalmente por la conciencia del autocuidado.