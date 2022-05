“Se turnan para hacerme lo mismo”: niña presuntamente abusada por tres compañeros de salón en Bogotá

Una niña de 13 años denunció que fue abusada por tres compañeros de salón durante varios meses, en el Colegio Jaime Pardo Leal de la localidad Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, en el que empezó a estudiar este año. Su familia dijo que había notado que la menor estaba actuando raro, pero solo descubrió la verdad cuando ella se quejó por un dolor.

Una tía de la víctima le contó al diario El Tiempo lo que le ocurrió a su sobrina en los últimos cuatro meses.

La menor que denunció haber sido abusada por tres compañeros de salón empezó a perder sus útiles escolares, tampoco tomaba apuntes y en una ocasión descubrieron que en uno de sus cuadernos dibujaron un pene y groserías. "Inmediatamente le dije a mi hermana que no era normal que le pintaran esas cosas”.

Pese a la insistencia, la niña solo dijo que los otros menores “me molestan, me rompen los cuadernos, las hojas”.

Un día llamaron del colegio a la madre. Le manifestaron que la estudiante al parecer era responsable de la pérdida de unos libros y, según la tía, la mujer “defendió a la niña y dijo que ella era la que se venía quejando de matoneo y de las actitudes de un niño que le hacía tocamientos a ella y a otra estudiante. En el colegio dijeron que le iban a hacer seguimiento a la queja y a activar un código especial para estos casos, pero nada más pasó”.

Finalmente, un día la pequeña volvió del colegio con un fuerte dolor y decía que no quería regresar a la institución educativa. Terminó hablando y aseguró: “Tres niños de mi salón me suben al caracol, al quinto piso de mi colegio, me tiran al piso y se me suben encima mientras los otros vigilan. Se turnan para hacerme lo mismo”.

En Medicina Legal, dice la familia, confirmaron que la menor había sido abusada.

“Ella contaba que la ultrajaban en los tiempos de descanso, la jalaban, que ella gritaba que no pero que en el caracol nadie la escuchaba. Ella aseguró que le dijo al coordinador y que él le respondió que no podía hacer nada porque todos eran menores de edad. La niña le dijo en varias ocasiones que, por favor, los sacara del colegio, pero nunca la escucharon”, sostuvo la tía, quien contó en Blu Radio que la pequeña tiene una discapacidad cognitiva.

La familia reveló que el colegio le reclamó por hablar primero con los medios, pero los afectados aseguran que la niña abusada por tres compañeros de salón “avisó y la ignoraron”.

