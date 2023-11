Se volvió víctima de extorsión al dar clic a link donde creyó que encontraría un medicamento vital

Gabriel Muñoz vive una pesadilla luego de haberle dado clic a un link donde pensó que iba a encontrar un medicamento vital que requiere para un tratamiento. Ahí cayó en las garras de la extorsión.



Según su relato, “estaba con el tema de la EPS Sanitas y Cruz Verde buscando un medicamento” que necesitaba. “Ingresé a ese link averiguando no más, pero eso me llevó a la peor experiencia que he tenido”, afirmó.

Los delincuentes robaron toda la información de su celular, incluso los datos de sus contactos, y empezó la extorsión. “No permitas entrar a una negativa de pago y que proceda a comunicarme con todos tus contactos”, le decían en uno de los mensajes.

Los sujetos empezaron a llamar a sus familiares “amenazándolos con que iban a publicar una foto mía, que yo era un violador, que pertenecía a la Secretaría de Educación, y a mi familia le estaban diciendo que si no accedía a pagar iban a hacer públicas todas esas fotos”.

La extorsión empezó “inicialmente con 150 mil pesos, y ya después me estaban pidiendo un millón de pesos”, contó Gabriel, quien tiene “tres diagnósticos y tengo un medicamento que no puedo dejar de utilizar” y que por la situación que se registró con Cruz Verde y Sanitas estaba teniendo problemas para conseguir.



Por eso tenga cuidado con los mensajes de texto que reciba de sitios como entidades financieras o supuestos premios, ya que el único objetivo es quitarle sus datos para que empiece la extorsión.