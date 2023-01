Secretaría de Salud de Bogotá no pagaría contratos por equipos al denunciar presuntos sobrecostos

Los bogotanos tendrían que preparar el bolsillo por una pelea millonaria entre la Secretaría de Salud de Bogotá y Unión Temporal Infraestructura, luego de que la entidad distrital se negara a pagar los contratos de unos equipos tecnológicos que le fueron entregados con el argumento de que hay sobrecostos.

A través de una subasta inversa en la Bolsa Mercantil se suscribió un contrato por $17.790 millones para la adquisición y renovación de dispositivos para las cuatro subredes que se ejecutaría en tres años. Una vez se entregaron estos elementos, el Distrito anunció que no daría un solo peso.

Publicidad

Según Juan Pablo Nova, abogado de Unión Temporal, “decide no pagar el contrato, decide no usar los bienes que se le han entregado, no usar los servicios que se le han entregado y dejar en una incertidumbre lo que queda de la ejecución del contrato”.

La Secretaría de Salud manifestó, a través de comunicados de prensa, que habría sobrecostos en los equipos, especialmente en la compra de unos teléfonos, que serían el punto de la discordia.

“Todo surge por una denuncia que presentan en el Concejo de Bogotá en la cual aseguran que uno de los ítems, que en el mercado se consigue a más o menos 200.000 pesos, en este contrato está a 3.200.000, y sobre eso se genera toda una posición en la cual consideran que el contrato está cargado de sobrecostos y que en ese sentido la entidad tiene que tomar algunas decisiones”, explicó Nova.

La Bolsa Mercantil le respondió a Noticias Caracol señalando que los productos solicitados se basaron en estudios hechos por la Secretaría de Salud y que el ahorro que tuvo la entidad al suscribir el contrato con Unión Temporal fue de $876 millones.

Publicidad

Y agrega:

En lo que corresponde a la ejecución de la operación, la Bolsa ha decretado a la fecha, dos incumplimientos parciales. El primero, por el no pago dentro de los términos dispuestos para ello, decretado el pasado 15 de noviembre de 2022 por parte de la BMC; y el segundo, por la no acreditación de un recibo decretado el 5 de diciembre de 2022

El abogado de la firma sostiene que a la fecha el Distrito ha incumplido en el pago de las facturas y que los equipos no están siendo utilizados o están arrumados en bodegas.

Publicidad

“¿Cuál es la necesidad de poner en riesgo a la ciudad?, ¿cuál es la necesidad de no usar los equipos que ya son de la Alcaldía, que ya son de la Secretaría?, ¿cuál es la necesidad de desinstalar equipos que una vez los desinstalen pierden garantías?, ¿cuál es la necesidad de no usar el soporte por el que ya están pagando?, ¿cuál es la necesidad de quitar elementos básicos? Por ejemplo, hay unidades de neonatos que están instaladas a las UPS, ¿quitamos la UPS para poner en riesgo la vida de los neonatos?”, cuestionó el abogado de Unión Temporal.

La respuesta de la Secretaría de Salud a es contundente:

La Secretaría distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud mantiene la decisión de no realizar pagos de la Operación de Mercado Abierto No. 46905048 por los posibles sobrecostos en los elementos adquiridos; lo anterior, en cumplimiento al compromiso que esta administración tiene de respetar y proteger los recursos públicos, especialmente de aquellos que corresponden a la salud de los habitantes de Bogotá

La empresa proveedora anunció una multimillonaria demanda.

Al momento, los intereses por el no pago de la factura superan los 3 mil millones, dinero que saldría de los impuestos de los ciudadanos, y al no aceptar la renovación y mantenimiento tecnológico la prestación de los servicios de salud para los usuarios también se podría ver afectada.