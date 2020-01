Secretario de Gobierno de Bogotá dice que nuevo protocolo funcionó en 4 de 5 protestas del jueves

Mientras Luis Ernesto Gómez defiende el mecanismo anunciado por Claudia López, algunos estudiantes piden sacar a las madres e insisten en no enviar al Esmad.

“Los protocolos sí se dieron como estábamos pensando y era el diálogo y gestores de convivencia”, señaló el secretario de Gobierno de Bogotá sobre los bloqueos que se vivieron en la capital la tarde del jueves.

Acerca de la presencia del Esmad dijo que “lamentablemente, y a pesar de que muchos de los estudiantes que estaban allí estaban de acuerdo con levantar el bloqueo, querían buscar la vía del diálogo, unos pocos más radicales no quisieron acceder al diálogo y esos mismos se presentaron con artefactos explosivos artesanales”.

Según Gómez, de los cinco bloqueos solo uno requirió intervención del escuadrón antidisturbios y que el resto “fueron levantados a través de mecanismos de diálogo”.

Los líderes estudiantiles se pronunciaron sobre el mecanismo que usó el Distrito. Uno de ellos es Alex Gómez, quien considera que “lo que debió hacer el secretario de Gobierno fue haber negociado antes, durante y después, en un ejercicio de comunicación con las fuerzas políticas que estaban en ese momento, incluso en una asamblea”.

Santiago Martínez, estudiante de la Universidad Nacional, cree que “el protocolo, como está pensado, no está funcionando porque la comunicación y el diálogo no es asertivo. No podemos esperar que en un plantón o movilización, como la que ocurrió ayer, llegue el secretario de Gobierno a decirnos que la negociación sea basada en ‘o me desbloquea o les mando el Esmad’”.

Mientras los estudiantes pidieron ajustes en el protocolo, el secretario de Gobierno aseguró que se aplicará de la misma manera en las manifestaciones programadas para el próximo martes.

