Secretario de Gobierno de Bogotá recibió pedrada en nuevo intento de diálogo en Portal Américas

La noche del viernes 21 de mayo, en el Puesto de Mando Unificado en el Portal de las Américas hizo presencia el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez , también y el comandante saliente de la Policía de Bogotá, general Óscar Gómez.

En un principio, hubo tono conciliador, sin embargo, en ocasiones los ánimos se exaltaron mientras algunos manifestantes conversaban con Luis Ernesto Gómez.

"Estábamos en la mesa de diálogo allá y este señor no nos estaba poniendo atención. No tenemos la atención necesaria, no nos están garantizando nada, se están lavando las manos delante del pueblo, ellos no nos están garantizando ningún derecho", reclamó una de las manifestantes.

La situación continuó tensa y ya entrada la noche se presentaron nuevamente disturbios, en los que el secretario de Gobierno resultó agredido con piedras mientras intentaba mediar; incluso recibió una en su rostro.

"En este lugar hemos tenido en las noches decenas de ciudadanos golpeados, lesionados, también policías, hoy (viernes 21 de mayo) me tocó a mí con una piedra en la cara, no podemos seguir golpeándonos", dijo el funcionario.

Muchas gracias por sus mensajes de apoyo. Lo mío es una lesión menor.



Me preocupan MUCHO MÁS tantos jóvenes que han perdido sus ojos estos días. Me preocupan mucho más las profundas heridas de esta sociedad fragmentada. Por eso salgo ya de casa a trabajar por el diálogo y la paz pic.twitter.com/WWqPyMh2B2 — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 22, 2021

El Distrito también reportó que un grupo de ciudadanos ingresó al Supercade de las Américas, rompiendo ventanas y destruyendo gran parte de su infraestructura.

"Se lograron llevar algunos computadores, en este momento intervino la Policía de Bogotá, esto no tiene nada que ver con protestas. Aquí hay personas que están buscando oportunidad de robar y que están aprovechando espacios donde hay protesta pacífica", señaló Luis Ernesto Gómez.

La instalación del Puesto de Mando Unificado en el Portal de las Américas s e ha hecho con el fin de garantizar los derechos de los manifestantes, escuchar sus propuestas y llegar a soluciones a través del diálogo; muchos se quejaron de los abusos policiales.

"Son violaciones a los derechos humanos, como se muestra en las imágenes, son disparos de perdigones directamente al cuerpo, gases que han afectado la gente", denunció una manifestante.

Otros, a través de la música y las expresiones artísticas, exigieron la presencia del presidente Iván Duque.

"Tiene que sentarse con la juventud que está solicitando lo básico para tener dignidad: se necesita estudiar, se necesita la salud, se necesita la vivienda", indicó otro manifestante.

A través de su cuenta de Twitter, el secretario de gobierno informó que nuevamente funcionará este sábado el Puesto de mando unificado en el Portal de las Américas y se tienen previstas 11 concentraciones en distintos puntos de la ciudad.