¿Secuestrado por falsos policías? Ciudadano retenido en supuesto operativo en Bogotá no aparece

Cámaras de seguridad muestran cómo hombres con chaquetas de la Sijín llevaron a cabo un operativo en vía pública de Bogotá para la detención de un ciudadano, al que reducen en el suelo y se llevan en un vehículo particular. La persona en mención es Martín Aguilar. Dice su familia que han pasado cinco días y no saben si en realidad lo detuvieron o fue víctima de falsos policías, pues no tienen información de él.



Claudia Aguilar es la hermana de Martín, quien contó en Noticias Caracol la incertidumbre que está viviendo su familia: “Esto ocurrió el día jueves 31 de agosto hacia las 6:40 de la mañana, él acababa de dejar a su hija menor en el colegio (…) en un vehículo Logan, de placas EPS845, tres hombres y una mujer lo abordan, no dejan ni siquiera que se baje de su bicicleta. Parece ser que, de acuerdo con el video, lo obligan a acostarse en el piso y lo esposan; lo suben de inmediato al vehículo”.

Esta mujer afirma que las autoridades ya tienen conocimiento, desde los policías de cuadrante hasta un grupo del Gaula. Señala que su hermano “es un hombre correcto, un hombre honesto, no tiene problemas con nadie, no tiene deudas”.

Para la familia de Martín, “al parecer es un secuestro, todo indica que es un secuestro perpetrado por personas que estaban uniformadas con chalecos de la Sijín. La Policía nos informa que no está en el radar de ellos, pero es muy extraño porque mi hermano no tiene líos con nadie”.

Las autoridades confirmaron que no emitieron ninguna orden de operativo contra este ciudadano, lo que refuerza la hipótesis de la presencia de falsos policías, aunque por ahora los allegados de Martín no han recibido ningún tipo de llamada o presión.