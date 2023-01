Secuestro exprés en Bogotá: fingieron hablar por teléfono y en segundos se metieron a un BMW

Dos sujetos encañonaron al conductor y lo redujeron. Tras pasearlo por varias cuadras, lo dejaron en un callejón cercano al Parque de los Novios.

“Venía en el carro, me detuve un momento en la vía. Voy a mirar mi teléfono celular cuando siento el ruido afuera, pensé que me estaban rompiendo los vidrios porque me ha pasado. Mi sorpresa fue cuando vi a estos dos tipos armados frente a mí, encañonándome; ahí sentí temor”, relata Alejandro López sobre los hechos que sucedieron en la carrera 18, en el sector que muchos llaman El Bronx de Chapinero.

Y agrega: “Se subieron al carro y me redujeron, me pasaron a la parte de atrás a punta de pistola. Me decían que me iban a entregar a alguien, no entendía bien de qué se trataba el asunto”.

Luego de pasearlo varios minutos, López fue dejado en un callejón vacío, en la carrera 36A, cerca del Parque de los Novios en Bogotá.



Videos de seguridad, que la misma víctima se ha preocupado por conseguir, muestran cómo ocurrió el asalto y el recorrido que realizaron a bordo del BMW.

“Hago un llamado a que tengan mucho cuidado en las calles, te van a parar en cualquier momento”, concluye López.

Autoridades dicen estar cerca de identificar plenamente a los criminales.