Según Claudia López, Petro quiso condicionarla en 2019 con metro de Bogotá: "Está contratado, papá”

La alcaldesa Claudia López dio a conocer la oferta que presuntamente le hizo el presidente Gustavo Petro antes de que fuera elegida como mandataria de los capitalinos, en 2019, y que tuvo que ver con no permitir la construcción del metro de Bogotá. “Está contratado, papá, no es de cartón”, es lo que ella dijo haberle contestado.

Las declaraciones las dio en un encuentro nacional de jóvenes del partido Alianza Verde que se llevó a cabo el sábado 27 de mayo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama.

Según Claudia López, ante la proposición que le hizo Petro, ella prefirió "honrar su palabra" y seguir defendiendo la construcción de la primera línea del metro, así fuera elevada.

Sostuvo que todo se dio cuando “en julio de 2019, un líder muy importante, hoy presidente de la República, me dijo: ‘Claudia, nadie gana en Bogotá sin mi apoyo. O usted se compromete a parar la primera línea del metro de Bogotá o yo no la apoyo’. Yo le dije: ‘Hombre, Gustavo, prefiero perder la Alcaldía’”.

“‘Ese saboteo, que tú me pidas que yo le repita a la Alcaldía lo que te hicieron a ti, esa mezquindad, ese saboteo de parar porque sí, porque lo que hizo mi oponente lo voy a destruir, porque creemos que eso es hacer política, eso tiene jodida a Bogotá’”, es lo que ella afirma le contestó al hoy mandatario Petro.

“Bogotá debería tener metro desde hace 50 años. Y llevamos 20 en estudios, en proyectos, en planes y vainas”, agregó.

Claudia López reiteró que rechazó la propuesta de Gustavo Petro, a quien le recordó: “Mi hermano, yo hubiera querido que fuera subterráneo, pero está contratado, papá, no es un metro de cartón, querido, es un contrato con 24 billones de pesos. ¿Sabes cuánto cuesta conseguir 24 billones, papá? No sabes porque no los conseguiste”.



¿Cómo va la construcción del metro de Bogotá?

El consorcio chino responsable de la construcción del metro de Bogotá no cumplió con todas las exigencias y correcciones que debía presentar el pasado 4 de mayo de 2023, por lo que podría ser sancionado económicamente por el Distrito con una multa diaria de 50 salarios mínimo legales mensuales vigentes.

Aunque las observaciones son fundamentales, por el momento esto no afecta las obras ni cronogramas de ejecución de los frentes de obra del proyecto, que alcanza un 20% de avances, indicó Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá.