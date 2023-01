Semestre de la Universidad Nacional irá hasta febrero de 2020

En la Distrital es incierto, debido a las asambleas del paro nacional. Les contamos cuál es el calendario académico en otras instituciones públicas.

Muchos claustros educativos cesaron sus actividades desde el 19 de noviembre del 2019, fecha en la que se unieron a la protesta social y se declararon en asamblea permanente.

La Universidad Nacional, uno de los centros educativos que se encuentra inmerso en esa situación, informó mediante un comunicado que realizará un cierre parcial de notas el 21 de diciembre del 2019.

Asimismo, en el documento anunciaron que las demás clases se retomarán el 16 de enero del 2020 e irán hasta el 14 de febrero del mismo año, fecha límite para la finalización del semestre y el inicio del primer calendario educativo del año, que iría hasta junio.

Por otro lado, mediante una comunicación telefónica, la Universidad Distrital le informó a Noticias Caracol que aún no se ha decidido la fecha de inicio en enero, pero lo que sí está claro es el cese de actividades, que tendrá lugar el 14 de diciembre del 2019.

Un equipo periodístico de este noticiero indagó acerca de la situación en otras universidades públicas del país.

Alejandro Ceballos, rector de la Universidad de Caldas, se refirió al calendario académico esta institución.

“La culminación de actividades se dará a partir del día 20 de enero del 2020 y se prolongará hasta el 28 de febrero. El año académico se iniciará a partir de la primera semana de marzo de ese año”, afirmó.

Por otro lado, la Universidad del Valle no ha suspendido el semestre. Pese a lo anterior, los estudiantes continúan en asamblea permanente. Este jueves 12 de diciembre se realizará un consejo académico para tomar decisiones.

En ese orden de ideas, la Universidad de Antioquia no define su calendario académico, el cual continúa sin modificación. Pese a esto, no se realizan clases por asamblea permanente estudiantil desde el pasado 19 de noviembre del 2019.

Se espera que los estudiantes puedan retornar a las aulas de clase para culminar con éxito el calendario académico.