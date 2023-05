Señalado agresor sexual en Transmilenio fue enviado a la cárcel por ataque contra una menor de edad

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue enviado a la cárcel Daniel Esteban Torres Barrios, presunto responsable de agredir sexualmente a una menor de edad en un bus de Transmilenio.



La agresión, según el ente investigador, tuvo lugar el pasado 23 de mayo cerca a la estación de Transmilenio Escuela Militar y la víctima es una joven de 15 años.

"Los hechos investigados ocurrieron el pasado 23 de mayo, en inmediaciones de la estación Escuela Militar, en la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá. El hoy procesado se habría acercado a una adolescente de 15 años que viajaba en el automotor y ejercido varios comportamientos en contra de su formación sexual, mientras utilizaba palabras obscenas", informó la Fiscalía en un comunicado.

El sujeto, al parecer, le rompió el vestido a la víctima y le ocasionó una lesión en un dedo. "Los demás pasajeros se percataron de lo que sucedía y alertaron a las unidades de la Policía Nacional que recorren el sistema de transporte masivo", añadió el organismo.

Daniel Esteban Torres Barrios fue capturado en situación de flagrancia y un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acto sexual violento, cargo que no aceptó.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320

Son constantes los casos de agresión sexual dentro del sistema de transporte masivo. Otro de estos fue denunciado el pasado 26 de enero por una joven en Twitter. La usuaria de esta red indicó que los hechos ocurrieron hacia las 7:30 p.m.

“Hace como hora y media me bajé del Transmilenio y antes de que se cerraran las puertas un tipo grita ‘que disfrute su regalito’ (yo escuché, pero no paré bolas porque no pensé que me hablara a mí) luego fue que me di cuenta, tenía el pantalón empapado”, escribió en su cuenta @_Silvana77.

A la par de estas palabras, la joven agregó detalles del indignante hecho. Cuando notó que su pantalón estaba húmedo, “entendí que el desgraciado sí me hablaba a mí”.

“‘El regalito’ era el semen que había dejado en mi pantalón. Qué asco, qué impotencia. Honestamente, el Transmilenio iba tan lleno que en el momento no me di cuenta. No le vi la cara, nada que hacer”, lamentó, al referirse a la agresión sexual de la cual fue víctima.



En su relato, Silvana reconoció tener “mucha rabia de que ser mujer sea tan difícil en este mundo”. Lo hecho por el depravado le provocó náuseas, “lloré mucho; lo único que queda de consuelo es que ‘no pasó nada más’, pero es que nada debió pasar en primer lugar”.