Señalan a policías de escoltar camiones con contrabando en Bogotá

Mercancía habría sido almacenada en bodegas de comerciantes chinos, en el sector de San Victorino. Imágenes las reveló el senador Luis Fernando Velasco.

La grabación captó el momento en que uno de los vehículos es escoltado por patrullas de la policía. Los uniformados, incluso, aguardan mientras empleados descargan y almacenan.

“Están descargando tractomulas en bodegas chinas, a la una o dos de la mañana, desafortunadamente escoltados por agentes de la Policía Nacional. Que no me diga que les están dando seguridad”, dijo Velasco.

Sobre las cajas que se aprecian en el video, el congresista afirmó no creer que “admitan una inspección seria de la DIAN”.

Velasco llamó la atención a las autoridades, para que se le ponga lupa al ingreso irregular de mercancías a Colombia. Exigió, además, protección al comercio nacional.

Frente al tema ya se anunció un debate de control político en el Congreso de la República.