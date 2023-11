Senderistas hablan de más atracos en cerros de Bogotá: “Son bandas de 3 y 5 personas”

Las autoridades revelaron los retratos hablados de dos de los delincuentes señalados de cometer atracos en cerros de Bogotá. Ofrecen $20 millones para quien dé información del paradero de los asaltantes, que habrían participado en asaltos al actor Juan Pablo Raba y al empresario Carlos Ríos .



En contexto: Publican retratos hablados de ladrones señalados de robar a Juan Pablo Raba en los cerros orientales

“Lo que me da duro de esto es que a mí me gustan mucho las montañas y esta sensación de inseguridad en nuestros cerros, que es un espacio tan libre, tan democrático para disfrutar y no poderlo disfrutar es algo que me da muy duro”, señaló Raba.

Al actor lo atracaron con sus dos hijos de 5 y 11 años, le robaron dinero, joyas y un celular. Un flagelo que, aseguran los habitantes aledaños a los cerros, lleva más de una década.

A Katie Merino Pinilla, una senderista de alto rendimiento que lleva más de 6 años subiendo a la zona, asegura que la situación de los atracos en cerros de Bogotá es más compleja de lo que aparenta ser: “Estamos desamparados, vamos es con Dios. Tratamos de entrenar muy temprano, cambiamos rutas, nunca repetimos”.

De otro lado, Gerardo Sarmiento, líder de la zona, señala que allí hay “bandas entre 3 y 5 personas que se movilizan por los cerros y llevan armas cortopunzantes. Cuando hay personas haciendo senderismo, las están ubicando desde otro lugar y saben cuántas personas están subiendo”.

Publicidad

El Distrito afirmó que, aunque hay 6 zonas de senderos priorizados, le pondrán la lupa a los que no están demarcados “para que las personas que transiten por ahí vayan en paz”, explicó el secretario de Seguridad de Bogotá, Óscar Gómez Heredia.

La Policía de Bogotá continúa en labores investigativas mediante cámaras de seguridad para rastrear a los delincuentes que perpetran atracos en cerros de Bogotá.