Sendero del noroccidente de Bogotá terminó convertido en un ‘puente quebrado’

En los límites de las localidades de Suba y Engativá, en el noroccidente de Bogotá, se extiende un 'elefante blanco' . Se trata de la obra Sendero ecológico, en el límite legal del humedal Juan Amarillo. Una obra proyectada para entregar en el 2019, pero hoy sigue sin terminar su construcción.

La Contraloría de Bogotá le tiene la lupa encima. Hay un hallazgo fiscal por 16.000 millones de pesos y esos costos ya se elevaron a unos 20.000 millones. Según el ente de control, el contratista que debía entregar el sendero, lo abandonó.

En un recorrido por la zona, las voces de inconformidad de la comunidad se hacen sentir. "Es el colmo", "prometen obras y no las hacen", "son ratas". Además de encontrar a los inconformes, muchos expresan también que ni siquiera fueron informados o no conocían del diseño y alcances de este puente o alameda. Una obra que ya suma: tres suspensiones, una prórroga y dos modificaciones.

Según la Contraloría, como el proyecto va en más de 77% de avance, se hace necesario vigilar los recursos públicos y ver cómo se garantiza una correcta ejecución y buen término de la misma obra en la que ahora se han detectado sustracción de materiales como hierro, lo que por ende aumentaría el costo total del sendero de 1,7 kilómetros.

A esa incredulidad ciudadana ante una obra que no termina y está convertida en un 'elefante blanco', vale la pena responderle a la comunidad: ¿Cuándo estará lista la obra que les prometieron y no han terminado? Pregunta que, por supuesto, merece respuesta para que los ecosistemas en inmediaciones de ese humedal no sigan cohabitando con ese animal de más de 1 kilómetro que permanece sin actividad alguna.