“Señora, estoy arrepentido”: asesino pide perdón a mamá de ciclista al que mató

Josué Chávez, venezolano que confesó haber acabado con la vida de una joven promesa del BMX, se comprometió a “no volver a cometer un hurto”.

"La verdad he colaborado, desde que me agarraron he colaborado, al igual que le pido perdón al papá del muchacho. Yo también tengo mis hijos y nunca les he hecho nada, no le he hecho mal a nadie", declaró el hombre tras aceptar cargos por el homicidio del ciclista José Antonio Silva en Suba.

La familia de la promesa del BMX, asesinado con arma blanca cuando pretendían hurtarle la bicicleta, no aceptó las excusas.

Mientras Josué Chávez confesó su participación en los hechos, el otro capturado, identificado como Juan José Rebollo, no aceptó los cargos por homicidio agravado y hurto calificado.

Los imputados permanecerán recluidos en la cárcel hasta que se fije una condena.