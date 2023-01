Sentido homenaje a los cadetes fallecidos hace un mes en atentado a la Escuela General Santander

Con un minuto de silencio y una ofrenda floral, el presidente Duque, Fuerzas Armadas y Policía recordaron a los 22 uniformados muertos el pasado 17 de enero.

“Su partida unió a Colombia. Ha servido para que como nunca antes tengamos la firmeza en nuestros corazones”, señaló el mandatario.

El evento arrancó, pasadas las nueve de la mañana de este lunes, con una misa a la que también asistieron familiares de los fallecidos, alférez y cadetes que retomaron sus clases hace 6 días.

En el acto religioso, el presidente Duque saludó a los familiares de los cadetes y luego le envío un nuevo mensaje a los grupos armados: “No más excusas en Colombia para dejar las armas por parte de la criminalidad, no más excusas para no liberar a los secuestrados, no más excusas para seguir cometiendo genocidios”.

Al término ceremonia, la guardia de honor de la Escuela General Santander, integrada por los nuevos cadetes, rindió un homenaje a sus compañeros caídos y al presidente de la República.

Luego todos los asistentes se dirigieron al patio principal para rendir otra cortesía a los estudiantes y entregar un ramo de rosas.

Según inteligencia de la Policía y Fiscalía, sobre la investigación que se adelanta por el atentado se darían a conocer, en los próximos días, las capturas de al menos seis personas más que participaron en el atentado terrorista perpetrado por el ELN.

Foto: Presidencia de la República