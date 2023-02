Si el Gobierno no cofinancia el metro de Bogotá y otras obras “sería un desastre”: IDU

Diego Sánchez, director del IDU, habló de los cinco proyectos, entre ellos la segunda línea del metro de Bogotá, que podrían verse afectados si el Gobierno nacional no los cofinancia con el 70% de los recursos. Para su financiación y ejecución se requieren $70 billones.

“Son fundamentales para la integración regional y para el transporte público de Bogotá: la segunda línea del metro de Bogotá, el Regiotram del norte, la calle 13 y los accesos que tenemos al norte y al sur (Acceso norte y ALO sur)”, indicó el funcionario.

De los proyectos que ya están en ejecución “esperamos que no” pase nada, expresó Sánchez.

Según él, estos “ya tienen la cofinanciación firmada en un convenio, tienen contratos de obra firmados y están ejecutándose las obras, ha habido desembolsos del Gobierno nacional de acuerdo a los compromisos de esos convenios, esas obras hay que terminarlas, no se podrían detener en ningún momento, sería un desastre para la contratación y para la ejecución de los grandes proyectos de la ciudad”.



Segunda línea del metro de Bogotá

Es subterránea, de 15,5 kilómetros, y va de la calle 72 hasta las localidades de Suba y Engativá.

Publicidad

“Lo que logra es reducir los tiempos de viaje, mejorar la calidad de vida, son habitantes de las poblaciones de las localidades Suba, Engativá, Rafael Uribe Uribe y Chapinero, que podrán moverse más rápido, reduciendo el tiempo de viaje casi a la mitad. Hoy en el transporte público, normalmente por este sector de la ciudad, tarda una hora o una hora y media”, señaló el director del IDU.

Agregó que, “según lo que estableció el convenio de cofinanciación que se firmó en agosto de 2022, son 34 billones de pesos el costo total de esta obra, incluyendo la financiación. El 70% está a cargo del Gobierno nacional y el otro 30% a cargo del Distrito”.

Calle 13-Fontibón

Proyecto de ampliación de una vía para Bogotá y municipios vecinos.

Publicidad

“La calle 13 es una de las deudas más grandes que se tiene con este sector de la ciudad. Por allí se mueve gran parte de la producción de Bogotá y del país. Es un sector donde hay zonas industriales, la zona franca, pero también personas que se mueven para entrar en Bogotá en transporte público. Estamos beneficiando con este proyecto a más de 2 millones de personas que diariamente entran y salen por la calle 13”, explica el director del IDU.

Sánchez dice que actualmente “apenas tiene tres carriles, no tiene berma, no tiene ciclorruta, con el proyecto mejoraríamos ostensiblemente la capacidad de la vía, pasándola a ocho carriles para el tráfico mixto, para el sistema de transporte masivo, 14 estaciones, un patio portal y sistema de transporte eléctrico”.

Además, “no va a haber intersecciones semaforizadas. Desde el río Bogotá hasta Puente Aranda se va a poder llegar en forma directa en 25 minutos”, precisa.

Regiotram del Norte

Pretende conectar a Bogotá con Zipaquirá.

Publicidad

Esta obra “arranca en Zipaquirá, pasa por Cajicá, Chía, entra a Bogotá, donde tendrá 16 estaciones integradas al sistema de transporte masivo. Van a permitir mover a un poco más de 40 mil pasajeros por hora. Es un sistema de transporte pesado que va a contribuir a que las personas que viven fuera de Bogotá tengan una alternativa para llegar más rápido (…) utilizando el corredor férreo que está abandonado”, dice el director del IDU.

“Es una obra para la que se invertirán 29 billones de pesos”, señala.



Accesos Norte

Tiene que ver con la ampliación y mejoras entre la carrera Séptima y la autopista Norte.

Según el funcionario, “la entrada a Bogotá por el norte es una de las más deficientes hoy en día, permanentemente congestionada. Se busca ampliarla. Hoy tenemos únicamente tres carriles por sentido desde el municipio de Chía hasta la calle 193 en la autopista Norte. El proyecto va a dejar 10 carriles en total, cada uno cinco por cada una de las calzadas, más carril exclusivo para el sistema de transporte masivo”.

Publicidad

“En la carrera Séptima se va a duplicar. Contamos actualmente con un carril por sentido, vamos a contar con dos carriles por sentido de la calle 200 hasta la calle 245, que es el límite con el municipio de Chía”, añade.

Este proyecto “hace parte de una concesión que adjudicó la Agencia Nacional de Infraestructura, que ya firmó acta de inicio y está en fase de preconstrucción y se financia con los recursos de los peajes que hay a la entrada y salida de Bogotá. Confiamos con que esos recursos se respeten”, manifiesta Sánchez.

ALO Sur

“Conecta desde el límite del Distrito con el municipio de Soacha, a la altura del río Bogotá. Viniendo del Muña uno puede entrar a Bogotá a través de lo que sería la futura ALO Sur”, dice el director del IDU.

“Hoy a Bogotá solo se puede entrar por la autopista Sur por el municipio de Soacha, también una vía muy congestionada que afecta la movilidad no solo de vehículos particulares, sino de transporte de carga”, recalca.

Publicidad

Con la ALO Sur “llega hasta la calle 13, va a tener en total dos carriles por sentido y va a permitir la facilidad de conexión de la ciudad hacia el sur”, afirma Sánchez.

Agrega que esta “es una concesión también, está financiada con recursos de dos peajes, un peaje que se instalaría en Bogotá. Es una concesión adjudicada por la ANI en el marco de un convenio suscrito con el Distrito de Bogotá, particularmente con el IDU. Si no se da la financiación (…) la concesión habría que terminarla, lo que también genera un pleito jurídico con el concesionario”.

El director del IDU precisó que “los proyectos que están cofinanciados bajo la ley de metros, que así se denomina, son la segunda línea del metro de Bogotá, la calle 13 y eventualmente el Regiotram del Norte”.

Publicidad

“Pueden estar sumando 60 billones de pesos, ahí es donde estaría el compromiso de la Nación”, subraya el director del IDU.

“La segunda línea del metro ya tiene convenio de cofinanciación firmado y se está trabajando para abrir la licitación en este año, y la calle 13 ya se firmó el convenio de cofinanciación y ya abrimos la licitación. Estamos próximos a cerrarla para recibir ofertas y poder adjudicar los contratos entre los meses de marzo y abril”, dijo sobre estas obras.

Sobre la Regiotram del Norte señala que “es un proyecto que cumple con todos los requisitos para ser cofinanciada” por el Gobierno nacional.

“Si no se cuenta con ese 70% no se puede ejecutar ninguna de esas obras porque la capacidad del Distrito dentro de su marco fiscal no le permite contar con esos recursos”, afirma el director del IDU.

Publicidad

Otras noticias: