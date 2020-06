Si es necesario, volveremos a hacer una cuarentena estricta para proteger la vida: alcaldesa Claudia López

La alcaldesa de Bogotá explicó en Noticias Caracol que la alerta naranja en las UCI de la capital sirve para que la Secretaría de Salud las ponga a disposición del paciente que necesite estos cuidados especiales, independiente de la EPS que la tenga disponible.

Sobre la cuarentena estricta que se implementará del 16 al 29 de junio en algunas zonas ubicadas en Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa, señaló que se busca hacer lo que logró Kennedy, que es disminuir la velocidad de contagio del coronavirus COVID-19.

Dichas zonas con cuarentena estricta son:

Bosa: UPZ Bosa occidental

Ciudad Bolívar: algunas zonas de Jerusalén

Engativá: Engativá pueblo, al lado del aeropuerto

Suba: barrios Lisboa, Rincón, Tibabuyes

En estos 14 días se mantendrán abiertos los locales estrictamente necesarios, como droguerías y negocios de abastecimiento de comida, los cuales atenderán al público entre las 5:00 a.m. y las 6:59 p.m.

“Después de las 7 de la noche no se permite la circulación en espacios públicos”, enfatizó la mandataria. Las excepciones son las que se han venido manejando, entre las que se encuentran personas que trabajan en servicios esenciales o aquellos que estén en diligencias de salud, entre otros.

Pico y Cédula

Desde este martes 16 de junio entra en vigor la medida que busca que no haya aglomeración en establecimientos públicos como bancos, compras, pago de servicios o diligencias notariales.

La restricción no impide que las personas vayan a trabajar y funciona con el último dígito de la cédula: dígitos pares no pueden salir en día par, dígitos impares no pueden salir en día impar.

“Lo que más ha logrado bajar la velocidad del contagio es que no haya aglomeración, lavado de manos y uso del tapabocas”, dijo la alcaldesa.

No se necesita un policía para cada uno

Claudia López precisó que “la Policía está para capturar ladrones, atracadores, abusadores de niños… no pongamos a la Policía a tener que decirnos que nos cuidemos porque nos podemos morir. Si necesitamos un policía para que nos diga eso, ya estamos muertos. Hagámoslo porque es consciencia, por nuestra familia”.

Para el cuidado de las personas, las autoridades enfocarán sus esfuerzos a dos puntos en particular: “estará dedicada a verificar que los establecimientos sí estén haciendo el control de pico y cédula y también a vigilar que los horarios se cumplan. De resto es cultura ciudadana”.

La mandataria advirtió en qué lugares se están dando los contagios por bajar la guardia. “El sitio donde más se están contagiando los colombianos es en el mecato, porque llegan a tomar tintico, a comerse una arepita y se quitan el tapabocas, se ponen a hacer visita, se ponen a charlar cerquita y ahí tenemos un riesgo de contagio importante”.

“Si cumplimos estas normas de circular con cuidado, de no aglomerarnos, vamos a lograr trabajar y cuidarnos. Si no, corremos el riesgo de que tengamos que volver a hacer cuarentena estricta y no podríamos trabajar”, añadió.

También puntualizó que “en Bogotá no vamos a permitir una muerte masiva. Si es necesario volver a hacer una cuarentena general para proteger la vida, lo vamos a hacer. Aquí no podemos jugar con la vida de la gente”.

Si toca escoger entre abrir el comercio o garantizar la vida, no tengan duda que vamos a proteger la vida, esa fue su conclusión.

La alcaldía comparte los cálculos del gobierno sobre el pico de la pandemia, que llegaría entre finales de julio e inicios de agosto, pero en Bogotá estaría “más a finales de julio”.