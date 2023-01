“Si grita, la mato”: mujer pilló a un ladrón en su casa y este intentó estrangularla

La víctima oyó ruidos y alertó a sus vecinos. Ni ellos ni la Policía, que estuvo en la puerta del apartamento, vieron nada. Cuando se fueron, el maleante atacó.

El delincuente llegó hasta un conjunto residencial en el barrio Colina Campestre de Bogotá y buscó la manera de pasar tres puertas de seguridad. Subió hasta el piso 13 y, desde allí, saltó a la terraza de su víctima en el piso 12.

Publicidad

La víctima escuchó un ruido en la segunda planta del apartamento. Asustada, les avisó a sus vecinos, quienes entraron al lugar y le ayudaron a revisar. No descubrieron nada raro.

Luego se comunicó con la Policía. “Viene, pero no revisa en el interior del apartamento”, dice.

Todos se fueron, pero el ladrón sí estaba en el interior del inmueble.

Cuando ella lo descubrió, bajó “corriendo las escaleras, buscando la puerta para salir, salvar mi vida obviamente”, pero se resbaló y fue ahí cuando el delincuente “me ataca, me dobla los pies, se me monta, me intentó estrangular, me decía todo el tiempo que me iba a matar, que había dos más que estaban armados”.

Publicidad

La víctima no entiende cómo el sujeto “pasó todo el cerco de seguridad, tres puertas (…) Ingresó fácilmente, directo al piso 13, se arrojó por la terraza e ingresó a mi apartamento. No hubo ningún tipo de control”.

Señala que el ladrón se fue con 30 millones de pesos en relojes, dólares y anillos.