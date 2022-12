“Si me toca ir a la cárcel voy tranquilo, porque defendí a alguien”: escolta que abatió delincuente

El hombre señaló que le hizo una advertencia y el asaltante no se detuvo. Su abogado confía en que justicia no lo procese pues fue en legítima defensa.

En fracciones de segundo la vida le cambió a este hombre, un escolta de 45 años que el pasado martes se arriesgó por salvar a una mujer que, en medio de un trancón en el norte de Bogotá, era asaltada por varios delincuentes.

"Cuando yo hago el llamado de advertencia, el hombre no hace caso, entonces hago un disparo al piso y el ‘man’ sigue hacia mí, y ya tengo que impactarlo, prácticamente casi a quemarropa", explica el hombre.

El ladrón al que le disparó perdió la vida. Sus cómplices, otros tres hombres, huyeron del lugar mientras que una adolescente que los acompañaba fue conducida por la Policía.

Conozca más de este caso:

“Yo creo que sí, porque es el instinto de protección”, puntualiza.

Esperando en su casa por el resultado de la investigación asegura que no teme ir a la cárcel.

"Hay una tranquilidad que uno dice: si me toca ir a la cárcel, uno va tranquilo porque no voy por delincuente, no voy por ladrón, voy porque defendí a una persona".

"El escenario que esperamos es el que la Fiscalía de manera objetiva como ha actuado hasta este momento decida no procesar (...), porque es clarísima una causal de ausencia de responsabilidad, que es la legitima defensa", explica por su parte Marlon Díaz, su abogado.

El próximo lunes este escolta deberá comparecer ante la Fiscalía para rendir una declaración jurada, contar su verdad y mantener, como dice él, la conciencia tranquila.