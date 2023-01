Si no se mueven los horarios laborales, el SITP no va a poder seguir trabajando: gerente de TM

Advirtió que si empleadores y trabajadores informales no modifican sus jornadas, ciudadanos se exponen, incluso, a un aislamiento como el decretado en marzo.

Los buses del SITP, que están funcionando en un 100%, ruedan al límite de la ocupación (34%) en un horario específico del día: entre 5:00 a.m. y 8:00 a.m.

Aunque la movilidad se ha incrementado a otras horas del día, en esta franja en particular es donde se está llegando al borde de lo decretado por la Alcaldía de Bogotá .

“Si todos entramos a la misma hora va a ser un problema”, dijo Felipe Ramírez, gerente de Transmilenio.

“Seamos conscientes de la necesidad de mover los horarios, si no, no hay ninguna reactivación económica, no podemos seguir trabajando”, advirtió.

Y agregó que de superarse el 35% de capacidad del SITP, la alcaldía de Claudia López podría tomar medidas para evitar la propagación del coronavirus , que van desde “el aislamiento preventivo que se hizo inicialmente, donde la gran mayoría está en sus casas, cerrar parcialmente el sistema en algunas rutas o cerrar completamente el sistema”.

Señaló que en la última semana, el servicio zonal aumentó un 15% en pasajeros, y que la troncal de articulados, a la fecha, ha alcanzado una capacidad de 20,8%.