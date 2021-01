"Si no te gusta el tapabocas, imagínate usando un respirador": duro mensaje de médicos desde una UCI

Médicos del Hospital San Blas, en Bogotá , registraron la cruda realidad que viven en las UCI y, por medio de un SOS, pidieron a gritos que los habitantes de la capital acaten las medidas de bioseguridad frente al COVID-19.

La campaña fue liderada por la Subred centro oriente y busca crear conciencia en la ciudadanía.

“Si no te gusta utilizar un tapabocas, imagínate usando un ventilador artificial para respirar. Si estás cansando de estar encerrado, imagínate estando en una UCI. Si no aceptas la distancia social, imagínate no volver a abrazar de nuevo. Mientras tú estás de fiesta, otros luchamos por sus vidas. Si te molesta no poder reunirte con tus amigos, imagínate no volver a ver a tus familiares”, son los mensajes de estos héroes que día a día, a pesar del cansancio y la dificultad de su labor, le ponen la cara a la pandemia.

Paola Ceballos, terapeuta respiratoria del hospital de San Blas, habló en Noticias Caracol sobre la campaña, su labor y reiteró el llamado del gremio médico: “Eviten reuniones, hagan buen lavado de manos, usen tapabocas”.

“Nosotros somos la primera línea de intubación endotraqueal, ayudamos a los pacientes que no pueden respirar por si solos, por medio de un ventilador mecánico. Nuestros días son largos, agotadores, no alcanza para nada, con pacientes muy críticos”, describe Ceballos.

“Uno se siente muy agotado, uno dice que uno lucha, hace lo que está al alcance, pero no tenemos otra opción, es nuestra vocación, hago un llamado, hay personas que pueden cambiar esto”, señaló.

En la jornada del lunes fueron reportados 3.897 nuevos contagios y 81 muertes por causa del coronavirus en Bogotá.

Además, siete localidades están bajo cuarentena y la alcaldesa Claudia López anunció nuevo confinamiento para el fin de semana.