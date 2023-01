“Si puedo corregir el metro, lo hago”: esto propone Claudia López para Bogotá

“La necedad de (Enrique) Peñalosa es no completar el metro hasta Suba y Engativá por cuenta de hacer Transmilenio por la Séptima, en el que se quiere gastar la bobadita de 2,6 billones de pesos. Lo que propongo es no hacer ese Transmilenio, sobre la Séptima basta con que hagamos un carril exclusivo con buses eléctricos que no contaminen”.