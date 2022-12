Si queremos lograr algo tenemos que trabajar juntos: Jerome Jarré, emprendedor francés

Este joven, presente en el One Young World 2017, se convirtió en una figura popular gracias a sus trabajos audiovisuales en Vine y sus historias de Snapchat.​

Usted era una celebridad en redes sociales y usó ese éxito para convertirse en un emprendedor y ayudar a otras personas. ¿Cómo empezó esa idea?

“Cuando llegue a una gran audiencia, necesitaba ganarme la vida. Entonces empezó una empresa de publicidad hace cuatro años con muchos talentos- por dos años hice eso, estaba feliz y orgulloso porque estaba ayudando a talentos en el mundo digital a ganarse la vida, pero luego me di cuenta de que algo hacía falta no estábamos realmente teniendo un impacto. Solo ayudando a compañías. No me gustaba ese legado.

Decidí renunciar a la publicidad y empezar a mirar cómo hacer un impacto a través de las redes sociales.

Tomó como un año descubrir cómo lograrlo. Trabajé con muchos para aprender de ellos. Y cuando apareció el concepto del Love Army volví a reunir los talentos con los que solía trabajar. Ahora somos un gran grupo en este Love Army, somos un millón de seguidores. Es un movimiento no comercial, que no busca hacer dinero sino cambiar el mundo. Cualquiera que quiera hacer el bien en el mundo es bienvenido.

Creo que lo más valioso que hemos aprendido es la cocreación, algo que está sobrevaluado y es cocrear y dejar el ego para una misión más grande. Si dos personas pueden trabajar juntos en una misión más grande pueden trabajar muy rápido, no estamos tratando de crear un imperio solo estamos trabajando por el hacer el bien y este tipo de sistema de cotrabajo funciona muy bien.

Si hay mucha gente en Colombia que quiere ayudar al país en crecer y mejorar cocrear y unirse es el secreto. Estamos muy divididos en cada país, por lo que oímos en los medios, escuchamos muchas cosas que nos dividen...todas esas categorías, nos dividen. Si queremos lograr algo, necesitamos trabajar juntos para crear cosas muy rápido...como hormigas, las hormigas no se juzgan entre sí...no te preguntan cuál es tu categoría de hormiga.

Mi mensaje si hay gente quiere cambiar el mundo es no traten de ir demasiado grande. Es como en los negocios, empiecen desde lo más pequeño...ayuden una persona por día...aprenderán mucho, sentirán mucho, sentirán recompensa inmediata. Y mañana traten de ayudar dos y el siguiente tres. Así es como se empieza- Hace cuatro años hacía videos divertidos en la calle, interactuando de persona a persona para hacer a esta persona sonreír. Tratar de hacer sonreír a alguien parece irrelevante pero si tú no logras hacerlo quién más lo hará”.

¿Cómo eventos como el OYW pueden ayudar a países como Colombia?

“Es bueno que el OYW sea en Colombia, hay muchos países en el mundo especialmente en Colombia que nos dijeron que no era un lugar seguro. Cuando vine la primera vez hace dos años mi mamá me dijo: ¡estás loco! no vayas a Colombia. Descubrí que todas esas historias que escuchan una y otra vez talvez sean reales pero son un parte muy pequeña. Es como los piratas en Somalia, yo estuve seis meses en Somalia, y ellos son solo pequeñas historias no deberían convertirse en la gran historia del país. Tener todas estas personas de diferentes partes del mundo ayuda a mostrar la verdadera historia de Colombia. Definitivamente voy a mostrar en mis redes sociales como me he sentido bienvenido y con calurosos intercambios. Sintiéndome muy bien en Colombia”.