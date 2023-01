Si vive en Bogotá, ojo a los beneficios en servicios públicos durante la cuarentena

Reconexiones serán gratuitas y no se suspenderá el servicio a quien no pueda pagar. Algunos usuarios denuncian que no ven las ayudas reflejadas.

Franceso Bertoli, gerente general de ENEL Codensa, sostiene que “se han reconectado 8.200 clientes residenciales de los estratos más vulnerables”.

Pero ciudadanos como Jorge Moreno, en Kennedy, dicen que los recibos han llegado más caros.

El Acueducto reconoce que antes un usuario consumía diariamente, en promedio, 100 litros y ahora usa 122.

Según la Alcaldía de Bogotá, los beneficios se mantendrán hasta que se supere la crisis por el coronavirus .