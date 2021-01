“Si ya tenían la moto, ¿para qué le dispararon?”: esposa de hombre baleado durante robo en Bogotá

Jorge Rodríguez, de 42 años, es el hombre que recientemente fue víctima de un disparo por parte de un delincuente que lo atacó a pesar de que no había opuesto resistencia

Luz Mery Velasco es la esposa de la víctima. En el momento del ataque él la estaba llevando a ella a su lugar de trabajo.

Así narró lo sucedido: “cuando él se baja de la moto levanta sus manitas y le dice: ‘llévesela, llévesela, pero no me vaya a hacer nada’. (El ladrón) le dice ‘que se quite, que se quite’, y fue cuando le disparó".

La reacción de Luz Mery tras el ataque fue lanzarse sobre su esposo, quien le pedía una y otra vez que lo auxiliara y llevara a un hospital. Durante 15 minutos Jorge estuvo tendido en el suelo esperando a que alguien lo trasladara a urgencias.

“Apenas ahí le disparan se va hacia el lado mío, me abraza y me dice: ‘mamita, no me deje morir’. Yo le dije que no lo iba dejar morir”, añadió la esposa.

Jorge Rodríguez fue sometido a una complicada cirugía ya que el proyectil se alojó en el intestino. Su pronóstico es reservado y permanece bajo observación médica.

Las autoridades explicaron cómo actuaron tras el hurto ocurrido en la localidad de Kennedy. “Fuimos hasta la clínica donde fue trasladado dos horas después de que nos enteramos, allí se adelantó un trabajo de policía judicial muy importante donde posiblemente tenemos la identificación de los dos agresores que se llevaron la motocicleta de esa persona”, manifestó el coronel William Arias, comandante de la estación.

De acuerdo con la Secretaria de Seguridad de Bogotá, el hurto a motocicletas y las lesiones personales aumentaron en el mes de diciembre.

Según Miguel Forero, líder de motociclistas, “mucha gente no está denunciando esos hurtos, se están robando las motos y la gente espera poderlas recuperar por medio de un rescate, pero hemos visto que la modalidad ha cambiado y se han vuelto muy violentos”.