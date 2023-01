“Siento sus fluidos corporales en mi pierna”: universitaria denuncia acoso sexual en Transmilenio

Se hizo detrás de ella y se sacó el pene. Lo enfrentó, pero dice que nadie en el bus la ayudó. Aunque lo capturaron, ya está libre.

“Yo me movilizaba en el articulado hacia el norte de Bogotá y este joven iba detrás de mí. De un momento a otro, siento sus fluidos corporales en mi pierna. Me volteó y él tiene en su mano su miembro viril”, contó la mujer de 23 años.

Entonces, continúa, “lo enfrento, le digo que ‘por qué hace estas cosas’, llamó la atención de la comunidad que se moviliza en el Transmilenio y las personas en realidad no colaboraron”.

Ella interpuso una demanda contra el sujeto, que fue requerido por policías en la estación de Transmilenio.

En lo que va de 2018, se han judicializado 47 personas por casos como este.