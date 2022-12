Sillas rojas en Transmilenio solo serían para las mujeres, ¿qué opinan los hombres?

La medida, que aplicaría en horas pico, pasó su primera votación en el Concejo. Pasajeras se quejan de la falta de caballerosidad de los bogotanos.

Desde el Cabildo, se advierte que en la competencia por una silla se presentan agresiones y maltratos físicos hacia las mujeres. En este ambiente de caos, dicen los defensores de la medida, se facilitan los abusos o acosos sexuales.

“Así lo vean a uno con talegos, parado, nadie le da el puesto a uno”, reprochó una pasajera.

“Hay hombres sentados y comienzan a colocarse los audífonos, se hacen los dormidos. Mientras, va uno a ver y las señoras con barriga y niños en mano. Me parece bien”, afirmó otra.

Algunos pasajeros aseguraron estar de acuerdo. “Eso no se llama machismo, sino ser uno cordial con las mujeres”, opinó uno de ellos.

“Uno como caballero debe ceder el puesto sin tener una norma que lo obligue”, declaró otro.

Sin embargo, no todos están a favor y algunos hombres se oponen a la medida y dan sus argumentos.

“No estoy acuerdo. Todos pagamos por estar cómodos, para poder viajar. Entiendo que ha habido muchos abusos contra las mujeres últimamente en Transmilenio, pero eso no quiere decir que a los hombres no nos vaya a pasar nada”, declaró un joven.

La próxima semana tendrá lugar la votación definitiva, en el pleno del Concejo, para saber si el proyecto finalmente es implementado como acuerdo.