¿Sin Dios ni ley? Autoridades brillaron por su ausencia durante desmanes en el centro de Bogotá

Carros dañados, locales vandalizados y conductores asaltados dejaron los desórdenes de las últimas horas en el sector de La Estanzuela, en el centro de Bogotá , tras un fallido operativo.

Delincuentes de la zona y habitantes de calle se enfrentaron aprovechando este desorden para cometer todo tipo de acto de vandalismo.

(Puede ver: Impactantes imágenes de robos masivos y batalla campal en el centro de Bogotá )

“Más que nada una trifulca de habitantes de calle que viven en la olla; atemorizando el comercio y los peatones”, señaló un comerciante.

Lo que más preocupa es que, según él, era una desbandada protagonizada también por delincuentes y no hubo presencia de las autoridades.

“Nos atracaron, nos quitaron los celulares. Más o menos yo calculo unos dos millones de pesos que me vale el arreglo de mi carro. No había Policía, no había Esmad, no había absolutamente nada”, manifestó otro de los afectados.

Publicidad

El secretario de Seguridad, Hugo Acero, aceptó que “este procedimiento tuvo fallas en su planeación y se presentaron algunas dificultades”.

La alcaldesa de Los Mártires, Tatiana Piñeros, manifestó por su parte: “pensábamos que eran hechos aislados de donde íbamos a realizar el operativo”.

Las autoridades de este sector también manifestaron que se realizará otro operativo para desarticular la olla que habría en la zona. Comerciantes temen que se repita la situación de pánico que se extendió por alrededor de una hora.