Sin importarle los niños, energúmeno motociclista se subió a bus escolar para agredir a conductor

Un motociclista se subió a un bus escolar en Bogotá y, sin importar que estaba transportando niños, agredió a puños al conductor. El motociclista habría reaccionado de esa manera porque el conductor lo cerró.

Los hechos se presentaron justo ante la mirada de varios pequeños que iban en la ruta rumbo a sus hogares.

Publicidad

Ante la angustiante situación que vivían los niños, vecinos del sector y guardas de seguridad decidieron bajar del bus al enfurecido agresor. Luego, el motociclista intentó huir ante el llamado a la Policía.

José Hernández, conductor agredido, relató lo sucedido: “Me atravesó la moto y se tiró a cascarme y entre varios lo bajaron y era otra vez a subirse al bus".

Aseguró que en ningún momento cerró al motociclista: "Negativo, yo estaba parado ahí, él tal vez se puso de mal genio por los taches que había y no podía pasar y me cogió el carro a golpes y me rompió el video delantero".

Asegura que lo que más le preocupó fue la seguridad de los niños. Los expertos creen que este señalado agresor puede terminar judicializado por lesiones personales, daño en bien ajeno y posible perturbación psicológica a los niños.

Publicidad

“Tendrá que considerar la Fiscalía General de la Nación si se investiga este conductor por la agresión que sufriera el conductor de este bus escolar o si además resultasen víctimas los menores que tuvieron lastimosamente que presenciar este hecho”, dice William Naranjo, abogado penalista.

Este hecho se suma a otro ataque contra una ruta ocurrido justo esta semana en el sur de Bogotá. Son actos de intolerancia que ponen en riesgo la salud mental y física de los niños.

Publicidad

“Los niños aprenden imitando al adulto y si ellos están viviendo e identificando actos de violencia en su entorno, en su familia, pues son niños que van a tender a repetir dichos actos de violencia”, dice el psicólogo infantil Luis Alberto Rengifo.

Este año, según la Fiscalía, ya se han registrado cerca de un millón de riñas en Colombia.