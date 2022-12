Sin parrillero, dos ladrones en motos distintas intimidaron a conductor de carro y lo robaron

Mientras uno lo encañona con revólver y le quita las pertenencias, el otro vigila que no se resista. Ocurrió en el noroccidente de Bogotá.

El robo ocurrió en el barrio Salinas a las 8 de la noche. Los sujetos esperan que la camioneta esté en movimiento y la interceptan.

Uno de los ladrones motorizados aborda la puerta del conductor, saca un arma para que abra la puerta y lo obliga a entregar sus pertenencias.

A la puerta del copiloto llega el otro sujeto, en su propia moto, y vigila que el robo se cometa sin contratiempos.

Acciones como esta tienen cansados a los habitantes, quienes denuncian que no es el primer caso de asalto con esta modalidad.

