Sobrino de exconcejal Lucho Díaz, detenido tras accidente, apareció muerto dos días después

Familia reconoce que Jonathan Díaz conducía su taxi en estado de embriaguez antes de ser llevado al CAI de Guacamayas. Hermano dice que policías lo golpearon.

El hombre fue detenido el domingo 10 de septiembre por discutir con los uniformados que llegaron a atender el accidente, por el que el vehículo terminó en un hueco en el sur de Bogotá, explicaron allegados.

“Mi hermano sí los trataba mal, pero yo estaba ahí y le decía ‘Jonathan, cállese’, y el policía seguía pegándole con el bolillo por medio de las rejas y dijo ‘espere, espere que ahorita se las cobro”, relató un familiar de la víctima.

Afirman que tuvieron que dejarlo en el CAI para recoger unos documentos y no tardaron más de 10 minutos en regresar, pero al volver no encontraron a Jonathan, a quien supuestamente trasladaron a otra estación para realizar una prueba de alcoholimetría.

Según la familia del taxista, lo buscaron toda la noche sin suerte en diferentes intendencias de la Policía, y luego emprendieron la tarea en hospitales.

Finalmente lo hallaron, pero muerto, en el Hospital Santa Clara, a donde había llegado remitido del Hospital La Victoria.

Llama la atención que pese a estar detenido, en el parte médico dice que Jonathan fue “recogido por Policía Nacional en vía pública, cianótico, con alteración del estado de conciencia -coma- a su ingreso a Hospital La Victoria”, al que llegó trasladado en taxi.

Además, ingresa como NN, pero el informe señala que “al parecer paciente tiene comparendo del día de ayer donde se reportó decomiso del automóvil”.

Familia acusa a los policías de la estación de Guacamayas de la muerte del hombre, “está clarísimo. Ellos fueron los que lo golpearon, los que lo mataron y lo querían desaparecer, porque no daban razón”.

Un familiar de Jonathan pidió al comandante de la Policía de Bogotá “que investigue esto a fondo porque los policías del CAI de Guacamayas del 10 de septiembre, a las 7:15 p.m., los que estaban de turno, los que estaban pegándole a mi hermano, entre dos policías” lo hicieron.

“Él estaba ebrio, ellos le pegaron y ellos lo querían desaparecer”, agregó.