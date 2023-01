Sobrino de madre comunitaria de Soacha, acusado de matarla a ella y su hija para robar sus ahorros

A Jorge Antonio Trujillo, de 24 años, no le importó acabar con la vida de su tía y su prima para quedarse con $5 millones. Fue capturado y enviado a la cárcel.

El pasado 21 de junio se conoció el macabro homicidio de Doris Góngora, de 34 años, y su pequeña hija de 7 años en la comuna 4 del municipio de Soacha .

Fueron los padres de los niños que estaban al cuidado de Doris quienes notaron que algo extraño sucedía, pues no tenían respuesta al tocar la puerta. Con ayuda de una familiar y la Policía, descubrieron que habían sido asesinadas.

No había signos de violencia en la entrada y los objetos de valor estaban en la escena, por lo que en un principio parecía que no se trataba de un robo.

No obstante, gracias a la investigación de la Policía se verificó que efectivamente había un caso de hurto. Lo más decepcionante es que detrás del doble crimen, dice la investigación, estaba un sobrino de la víctima, identificado como Jorge Antonio Trujillo Góngora, de 24 años.

Según las autoridades, el joven iba tras cinco millones de pesos que su tía estaba ahorrando y la asesinó para lograr su cometido.

El sujeto fue judicializado y tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

Será recluido en la cárcel La Modelo.