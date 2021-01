Solicitó prueba de coronavirus a su EPS y lleva tres meses en lista de espera

Han pasado más de tres meses desde que Jaizuri Bravo solicitó a su EPS que le realizara una prueba de COVID-19 , por varios síntomas que presentaba. “Me dijeron que se iban a comunicar conmigo y no, insistí muchas veces y no", contó a Noticias Caracol.

Tras varios intentos fallidos, no le quedó de otra que aislarse con sus hijas y quedar a merced de lo que pudiera pasar con su salud sin saber si era o no portadora del coronavirus.

La situación la afectó en lo laboral, pues le exigían tener el resultado de la prueba para poder regresar “y no tuve respuesta”.

También intentó que a sus pequeñas hijas tuvieran acceso a la prueba, y no obtuvo respuesta alguna.

Se decidió a ir a un hospital, poniendo en riesgo su salud, pero también perdió el viaje: "me acerqué a urgencias yo sola y me dijeron que como no tenía fiebre tampoco me solucionaban en urgencias".

Como ella, son muchos ciudadanos que hoy denuncian que las EPS no están realizando las pruebas.

“A veces nos cortan, no contestan, duramos 2 horas en la línea y no responden”, contó un ciudadano.

Según el gobierno nacional, las EPS tienen la obligación de practicar las pruebas COVID a la población.