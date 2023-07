Solicitud de audiencia de legalización de captura de Nicolás Petro y Day Vásquez fue radicada

La Fiscalía General de la Nación ya radicó la solicitud de audiencia de legalización de captura de Nicolás Petro y Day Vásquez, la cual se realizará a puerta cerrada y le correspondió al juzgado 1 de garantías en Bogotá.

Después de este proceso, vendrá la audiencia de formulación de imputación de cargos y la de medida de aseguramiento, que será solicitada por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de la república.

La captura tuvo lugar en la mañana de este sábado, 29 de julio de 2023. El escándalo comenzó cuando Day Vásquez señaló que Nicolás Petro habría recibido por lo menos 2.000 millones de pesos para financiar la campaña presidencial de su padre.

Según entrevistas previas entregadas por la mujer, estos fondos nunca llegaron a la campaña, y quedaron en manos de su entonces pareja, Nicolás Petro.

¿Quiénes más están implicados en el escándalo de Nicolás Petro?

De otro lado, aunque el foco está en Nicolás Petro y Day Vásquez, el caso tendría un entramado de implicados más amplio. Uno de ellos es Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, quien es señalado por Vásquez de aportar unos 600 millones de pesos para la financiación de la contienda electoral del hoy presidente.

A pesar ello, no ha sido investigado de manera formal, pero se conoce que ya existen algunas indagaciones preliminares para establecer su grado de responsabilidad en el caso.

Otro de los salpicados es el hijo del Turco Hilsaca, identificado como Gabriel, quien habría entregado 600 millones de pesos a Nicolás Petro, con el fin de financiar a Petro en su campaña por la presidencia.

En marzo de 2023, Nicolás Petro negó lo dicho por Day Vásquez, asegurando “que ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a paz total. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”.

Tras la detención de su hijo y haciendo uso de su cuenta de Twitter, Gustavo Petro manifestó que "como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y que uno de mis hijos pase por la cárcel". Sin embargo, recalcó que como presidente de la República asegurará "que la Fiscalía tenga todas las garantías para proceder de acuerdo a la ley".

"A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores", añadió el mandatario, que aseveró: "Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso".